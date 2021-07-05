"منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 15:41 2:39 دقيقة يحقق منتخب روبرتو مانشيني أداء ونتائج في يورو 2020، أبهرت جميعَ المُتتبعين، لتجعل غالبيتهم يرشِحُه للفوز بهذه البطولة. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة 2:18 دقيقة إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني 2:39 دقيقة "منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 2:54 دقيقة مواجهة "ثأرية" بين بيرو والبرازيل في نصف النهائي 3:04 دقيقة ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره