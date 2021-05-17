وضمّت القائمة التي اختارها الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا كل من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي وكيفن دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنكليزي وغيرهم.

وجاء منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب كل من روسيا والدنمارك وفنلندا ويملك حظوظاً قوية للفوز باللقب.

وسيحاول رفاق إيدين هازارد الفوز بلقب كبير لأول مرة في تاريخ بلادهم خاصة بعد الوصول إلى المركز الثالث في مونديال 2018.

وغاب فيتسل، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، عن الملاعب منذ كانون الثاني/يناير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر أخيل، وعاد قبل أيام إلى التدريبات لكنه لم يتأكد بعد من جاهزيته في الوقت المناسب للعرس القاري.



ومع ذلك، تمنى مارتينيز ضمه إلى التشكيلة معللاً قراره بـ"مع تشكيلة موسعة تضم 26 لاعباً (بدلا من 23)، يمكنني تحمّل هذه المخاطرة. إنه لاعب فريد".



واختار مارتينيز موازاة من القائمة الرسمية، تشكيلة احتياطية من 11 لاعباً ترقبا لانسحاب أحد اللاعبين لأي سبب من الأسباب، قبل الموعد النهائي للتشكيلة النهائية في الأول من حزيران/يونيو.



وهنا التشكيلة الرسمية (26 لاعباً):



- لحراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (إف سي بروج)، ماتز سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).



- للدفاع: توبي ألدرفيريلد (توتنهام الإنكليزي)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي)، توماس فيرمايلين (فيسل كوبي الياباني)



- للوسط: تيموثي كاستاني ودنيس برات ويوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنكليزي)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ناصر الشاذلي (اسطنبول باشاك شهير التركي)، لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنكليزي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ثورغان هازار وتوما مونييه وأكسل فيتسل (بوروسيا دورتموند الألماني)، هانز فاناكين (إف سي بروج).



- للهجوم: ميتشي باتشواي وكريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنكليزي)، جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، إيدن هازار (ريال مدريد)، روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي)، دريس مرتنس (نابولي الإيطالي) ولياندرو تروسار (برايتون الإنكليزي).



- التشكيلة الاحتياطية: توما كامينسكي (بلاكبيرن الإنكليزي)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، ألبير سامبي لوكونغا وياري فيرسكارين (أندرلخت)، براين هاينين (غنك)، توما فوكيت (رينس الفرنسي)، عدنان يانوزاي (ريال سوسييداد الإسباني)، براندون ميتشيل وشارل دي كيتلاير (إف سي بروج)، جوردان لوكاكو (أنتويرب)، زينيو فانهويسدن (ستاندار دو لياج).