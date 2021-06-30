مفاجآت ثمن النهائي ..منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 15:41 2:42 دقيقة شهد الدور ثمن النهائي من يورو 2020 العديد من المفاجآت بخروج منتخباتٍ قوية على غرار فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب بالإضافة إلى ألمانيا وتألق منتخبات أخرى لم تكن مرشحة للوصول إلى ربع النهائي. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت 0:28 دقيقة كورنيه تقصي أندريسكو من ويمبلدون 0:48 دقيقة ميلووكي يخسر المباراة الرابعة مع أتلانتا.. ويانيس 4:49 دقيقة أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي 3:20 دقيقة حيدر رئيساً لاتحاد الكرة اللبناني لولاية سادسة 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله