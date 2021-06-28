مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

كرواتيا وإسبانيا - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 57 – إسبانيا تتقدم وتحرز الهدف الثاني بعد جملة هجومية رائعة .. فيران توريس تقدم من الجانب الأيسر ورفع كرة عرضية انقض عليها سيزار أزبيليكويتا مفاجئاً الجميع ومحرزاً الهدف الثاني للاروخا في المباراة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 1 - شاكير أطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 مباراة هجومية رائعة من المنتخبين والصراع لازال مشتعلاً على التأهل إلى ربع النهائي.

الدقيقة 38 – تعادل مستحق لإسبانيا فاصل من التسديدات على مرمى كرواتيا تنتهي بتسديدة قوية من الظهير الأيسر خوسيه لويز غايا، أخرجها حارس كرواتيا ليفاكوفيتش بصعوبة فتهيأت لسارابيا الذي سدد الكرة بقوة في الشباك معلناً هدف التعادل لرجال المدرب لويس إنريكي.

الدقيقة 35 – ارتفاع مستوى اللعب بشكل ملحوظ من المنتخبين كرواتيا انطلقت هجوميا وسنحت لها أكثر من فرصة خاصة من جانب بيتكوفيتش وريبيتش، وعلى الجانب الآخر يبدو بابلو سارابيا وموراتا هما الأخطر في صفوف إسبانيا.

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الدقيقة 20 – كرواتيا تتقدم !!!!! .. وسط الهجمات المتتالية للمنتخب الإسباني كرة عائدة من بيدري من وسط الملعب حاول حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون السيطرة عليها إلا أن الكرة غالطته ودخلت المرمى بغرابة شديدة وسكنت الشباك في واحد من أغرب أهداف بطولة يورو 2020.

أغرب أهداف بطولة يورو 2020.



كرة عائدة من وسط الملعب حاول حارس مرمى 🧤 إسبانيا أوناي سيمون السيطرة عليها إلا أن الكرة غالطته ودخلت المرمى بغرابة شديدة 😮 وسكنت الشباك في واحد من أغرب أهداف بطولة يورو 2020.#يورو2020 | #كرواتيا_اسبانيا pic.twitter.com/h20TzhAt13 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

الدقيقة 16 – سيطرة إسبانية كاملة، كوكي انفرد تماما بحارس كرواتيا ليفاكوفيتش الذي أخرج الكرة بقدمه فارتدت من المدافع إلى ركلة ركنية لإسبانيا.

الدقيقة 13 – المنتخب الإسباني الأفضل هجوميا يستحوذ على الكرة ويمرر للأمام بشكل رائع سيرجيو بوسكيتس مررها في العمق إلى موراتا الذي أعادها بالكعب لسارابيا فسددها الأخير في الشباك الخارجية للمرمى الكرواتي.

الدقيقة الخامسة – الظهور الهجومي الأول من نصيب المنتخب الإسباني، لاروخا حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء الكرواتية انبرى لها سارابيا إلا أن الدفاع الكرواتي أخرجها من منطقة الخطر.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء التركي جانيت شاكير أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة المرتقبة بين كرواتيا وإسبانيا في صراع محتدم على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كرواتيا وإسبانيا - تشكيلة المنتخبين

كرواتيا

🗒️ TEAM NEWS: Two changes for Croatia as Ćaleta-Car and Rebić both start...



🇭🇷 Key man? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

إسبانيا

🗒️ TEAM NEWS: Spain coach Luis Enrique makes two changes as Ferran Torres and José Gayà start for La Roja...



🇪🇸 Most exciting player on show? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وإسبانيا اليوم الإثنين 28 يونيو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا وإسبانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

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