مباراة فرنسا وسويسرا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

فرنسا وسويسرا - أبرز أحداث المباراة

- الدقيقة 40: كرة بالعمق إلى بريل إيمبولو داخل المنطقة الفرنسية، لكن فاران يتدخل سريعاً لإبعاد الخطر! المنتخب السويسري أخطر حتى الآن.

- الدقيقة 28: تصويبة صاروخية من رابيو على مرمى سويسرا تمر بمحاذاة القائم الأيسر للحارس سومير!!!!

- الدقيقة 22: عرضية خطيرة جداً من أدريان رابيو من الناحية اليسرى إلى كريم بنزيمة لكن الحارس السويسري يان سومير يتدخل ويبعد الكرة في الوقت المناسب!!

- الدقيقة 15: سويسرا تفتتح التسجيل!!!!! هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية يتفوّق على كليمان لونغليه ويودعها على يمين الحارس هوغو لوريس!

- الدقيقة 10: المنتخب الفرنسي يحاول الاختراق من الناحية اليسرى عبر توغلات غزاله الأسمر كيليان مبابي لكن الدفاع السويسري يبعد الخطورة حتى الآن.

- الدقيقة الأولى: الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني يطلق صافرة انطلاق المباراة التي يحتضنها الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست.

تشكيلة فرنسا

📓 TEAM NEWS: Pavard, Lenglet and Rabiot come in for France...



🇫🇷 Most exciting player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

تشكيلة سويسرا

📓 TEAM NEWS: Switzerland coach Vladimir Petković opts for an unchanged line-up after 3-1 win against Turkey...



🇨🇭 Who'll inspire the Swiss? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

موعد مباراة فرنسا وسويسرا

البث المباشر لمباراة فرنسا وسويسرا اليوم الإثنين 28 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فرنسا وسويسرا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.