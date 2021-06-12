موعد مباراة بلجيكا وروسيا

البث المباشر لمباراة بلجيكا وروسيا اليوم السبت 12 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بلجيكا وروسيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2.

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مباراة بلجيكا وروسيا - لحظة بلحظة

بلجيكا وروسيا | عودة المباراة في شوطها الثاني

بلجيكا وروسيا | نهاية الشوط الأول بتقدم رفاق لوكاكو بهدفين دون مقابل.

أخطاء روسيا القاتلة في الخط الخلفي (الحارس والمدافعين) سهلت من مهمة المنتخب البلجيكي (2-صفر)

لوكاكو بعبارة "كريس أُحبك" يُهدي هدفه لزميله الدنماركي كريستيان إريكسن، (مصادر beIN SPORTS أشارت إلى أنّه استعاد وعيه)، الذي سقط مغشياً عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من يورو 2020، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكاً قلبياً، وهو ما تسبب بإيقاف المباراة. وهبط إريكسن (29 عاماً) فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملائه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

دق 34: بلجيكا وروسيا | الهدف الثاني لبلجيكا، الحارس أنتون شونين لم يحسن استقبال عرضية ثورغان هازارد لتأتي الكرة أمام مونييه الذي وضعها في الشباك دون عناء.

عندما يمارس المنتخب البلجيكي الضغط العالي أو الهجمات المرتدة يُربك ذلك لاعبي المنتخب الروسي في المقابل "الدب" يحاول على فترات القيام بالهجمات المنظمة لكنه لم يجد حلولاً أمام حصن الشياطين الحمر.

دق 19: بلجيكا وروسيا | لوكاكو في هجمة مرتدة يحاول ضرب حصون روسيا لكن المدافع جورجي دجيكيا أنقذها في الرمق الأخير ثم بحث مهاجم إنتر عن زميله لياندير ديندونكير الذي صوب دون تركيز

دق 14: بلجيكا وروسيا | ركنية غولوفين، لاعب موناكو، يحولها فيرنانديز برأسية كانت ضعيفة لم تشكل خطورة على شباك الحارس كورتوا.

دق 10: بلجيكا وروسيا | لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل (1-صفر).

دق 5: بلجيكا وروسيا | نحن الآن إزاء فترة جس النبض بين المنتخبين، المباراة لن تكون سهلة على نجوم المنتخب البلجيكي خاصة وأن أصحاب الأرض يحاولون استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجية إيجابية.

بلجيكا وروسيا | بداية المواجهة بقيادة الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز، أدار نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك كل من فنلندا والدنمارك.

المواجهة تدور على أرضية ملعب غازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا

أول مباراة بين بلجيكا وروسيا (الإتحاد السوفياتي سابقاً) في بطولة أمم أوروبا.

التشكيلة الأساسية |

منتخب بلجيكا

منتخب روسيا