مشاهدة مباراة البرتغال وألمانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وألمانيا؟

- نهاية شوط المباراة الأول بتقدم ألمانيا 2-1.

- د 39 هدف ثانٍ لألمانيا يوقع عليه رافائيل غوريرو لاعب المنتخب البرتغالي بالخطأ في مرمى منتخبه بعد تمريرة من كيميتش.

- هدف للمانشافت د 35 سجله روبن دياش مدافع البرتغال بالخطأ في مرمى منتخبه تمريرة عرضية رائعة من روبن جوسينس.

- د 30 ألمانيا لا زالت تحاول ترجمة الأفضلية بهدف، ولكن أثر تأخرها بهدف الدون لا يزال بادياً على أداء اللاعبين.

- هدف للبرتغال، د 15 مرتدة سريعة نفذها المنتخب البرتغالي بعد ركنية لألمانيا، وصلت الكرة لبرناردو سيلفا الذي لعبها طويلة لديوغو جوتا فمرر الأخير لرونالدو، الذي سجل الهدف الأول له في المباراة والثالث بشكل عام للدون في البطولة.

- لاعبو ألمانيا يطبقون تماماً على مرمى منافسهم والنوايا لتسجيل هدف مبكر واضحة للغاية.

- د 09 هافيرتز يسدد كرة قوية وخطيرة ولكن روي باتريسيو كان في الموعد.

- د 05 روبن جوسينس يهز الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على غنابري الذي حاول لمس الكرة.

- د 01 الحكم الإنكليزي أنطوني تايلور الذي سبق وأدار مباراة واحدة في هذا اليورو بين فنلندا والدانمارك، يطلق صافرة بداية اللقاء.

- كريستيانو رونالدو يعادل الرقم القياسي لعدد المباريات في بطولة أوروبا وتصفياتها المسجل بإسم جانلويجي بوفون برصيد 58 مباراة



- كريستيانو رونالدو يصبح اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات مع شارة القيادة في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 14 مباراة متخطيا جانلويجي بوفون

مباراة البرتغال وألمانيا والتي ستقام في ميونيخ ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في إطار بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، يترقبها الجميع وتعد واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات حالياً خاصة بعد نتائج المنتخبين في المرحلة الأولى.

- ستكون هذه المواجهة الخامسة بين المنتخبين في بطولة أوروبا، فقط إيطاليا وإسبانيا تواجها أكثر (6). وستكون كذلك سادس مواجهة بين المنتخبين في بطولة كبرى منذ يورو 2000 (4 في بطولات اليورو ومواجهتان في كأس العالم).

🗒️ TEAM NEWS: Germany also name an unchanged line-up from their first game...



🇩🇪 Strongest area of the pitch? @DFB_Team_EN | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

🗒️ TEAM NEWS: Portugal coach Fernando Santos goes with the same side that beat Hungary 3-0 in their Group F opener...



🇵🇹 Star man today? @selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

- آخر فوز برتغالي على ألمانيا كان في بطولة أوروبا 2000، في دور المجموعات. 3-0 سجل الثلاثية سيرجيو كونسيساو، وهي آخر مباراة خسرتها ألمانيا 3+ في بطولة كبرى، ومنذ هذه المباراة فازت ألمانيا في جميع المواجهات الـ4 بينهما وجميعها في البطولات الكبرى (كأس العالم 2006، يورو 2008، يورو 2012 وكأس العالم 2014).

المنتخب البرتغالي دشن مشواره في البطولة بالتغلب على المجر بثلاثية نظيفة فيما سقط المنتخب الألماني على أرضه أمام فرنسا بطلة العالم بهدف نظيف.

المنتخب الألماني سيكون أمام اختبار عسير أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب، وبالتأكيد سيكون الخطأ ممنوع على كتيبة المدرب لوف، على الجانب الآخر سيسعى زملاء رونالدو إلى ترسيم مرورهم إلى الدور المقبل في حال الفوز على المانشافت، علماً بأنه فوز لو تحقق فسيضع المنتخب البرتغالي على رأس قائمة المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية من البطولة.

مباراة البرتغال وألمانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة البرتغال وألمانيا سيكون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة البرتغال وألمانيا بنقل حيّ بتقنية فائق الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرتغال وألمانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

