مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا؟

مباراة إيطاليا وإسبانيا - أبرز الأحداث

- الدقيقة 70: دخول جيرار مورينو مكان أويارزابال ورودري مكان كوكي في صفوف المنتخب الإسباني.

- الدقيقة 68: سيمون يتصدى ببراعة لتصويبة بيراردي من داخل منطقة الجزاء!!!!

- الدقيقة 64: أويارزابال يهيأ الكرة لأولمو على حدود منطقة الجزاء والأخير يسدد بقوةّ لكنها تمر بجانب القائم الأيسر لدوناروما! المباراة تشتعل!

- الدقيقة 62: مدرب إيطاليا مانشيني يدفع بدومينيكو بيراردي مكان تشيرو إيموبيلي، و لويس إنريكي يدفع بألفارو موراتا مكان فيران توريس.

- الدقيقة 60: هدف لإيطاليا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كييزا يفتتح التسجيل بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء!!!!

- الدقيقة 53: إيطاليا ترد بدورها! فيديريكو كييزا يصوّب كرة زاحفة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن سيمون يتألق في التصدي!!!

- الدقيقة 52: أويارزابال يعكس الكرة من الجانب الأيمن إلى سيرجيو بوسكيتس بمواجهة المرمى والأخير يسدد بقوة فوق العارضة!!! فرصة خطيرة جداً لـ"لا روخا"!!

- الدقيقة 49: عرضية خطيرة جداً من أولمو إلى داخل منطقة الجزاء الإيطالية وجيوفاني دي لورينزو يبعد الكرة في اللحظة المناسبة!

- انطلاق الشوط الثاني من دون أي تبديلات من الطرفين.

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. إسبانيا كانت الأفضل وفرضت سيطرتها في الشوط الأول مقابل محاولات خجولة من إيطاليا التي نجحت بالتسديد على مرمى سيمون مرة واحدة في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

- الدقيقة 44: إنسينيي يتقدم على الناحية اليسرى ويمرر إلى إيميرسون الذي يطلق الكرة من زاوية ضيقة وتصطدم بالعارضة!!! كادت إيطاليا أن تخرج من الشوط الأول متقدمة بالنتيجة!!!

- الدقيقة 40: خمس تسديدات من إسبانيا على مرمى إيطاليا التي لم تهدد مرمى سيمون بأي تسديدة!

- الدقيقة 25: الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما يتصدى ببراعة لتسديدة دانيال أولمو!!! أولى الفرص الخطرة للإسبان!

- الدقيقة 21: إيميرسون يتوغل على الناحية اليسرى والحارس الإسباني أوناي سيمون يتقدم باتجاهه تاركاً مرماه ومتيحاً لإيميرسون فرصة التمرير إلى إيموبيلي ثم باريلا الذي يخسر الكرة وسط ضغط مدافعي المنتخب الإسباني. فرصة خطيرة تضيع على الأتزوري!

- الدقيقة 4: المنتخب الإيطالي يستهل المباراة مهاجماً ومحاولاً خطف هدف مبكر وتصويبة محكمة من نيكولو باريلا ترتد من قائم المرمى الإسباني لكن الحكم يرفع راية التسلل!

- الدقيقة الأولى: الحكم الألماني فيليكس بريش يطلق صافرة بداية نصف النهائي الأول الذي يحتضنه ملعب ويمبلي في لندن.

تشكيلة إيطاليا

📰 TEAM NEWS: Giovanni Di Lorenzo comes in at right-back while Federico Chiesa starts in attack...@azzurri | #ITA | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

تشكيلة إسبانيا

📰 TEAM NEWS: Mikel Oyarzabal & Dani Olmo start up front for La Roja...@SeFutbol | #ESP | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

المباراة تعد إعادة لنهائي يورو 2012 والذي كان بين المنتخبين الكبيرين وانتهى بفوز كاسح لإسبانيا برباعية نظيفة، علماً أن المنتخب الإيطالي ثأر من هذه الخسارة عندما تفوق على إسبانيا في ثمن نهائي يورو 2016 بهدفين دون رد.

مباراة إيطاليا وإسبانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إيطاليا وإسبانيا سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيطاليا وإسبانيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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