مشاهدة مباراة إنكلترا والدنمارك في بث مباشر

مشاهدة مباراة انجلترا والدنمارك مباشر

الدقيقة 55: كاسبر شمايكل يبدع في التصدّي لكرة هاري ماغواير الرأسية !

الدقيقة 52: كاسبر دولبيرغ يهدّد مرمى إنكلترا لكن الحكم الهولندي داني ماكيلي يعلن عن تسلّل.

بداية هادئة للشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

تعادل عادل بين المنتخبين اللذان تقاسما السيطرة على مجريات الفترة الأولى رغم أفضلية طفيفة للدنمارك. يبدو أن الشوط الثاني سيكون واعداً بالتشويق والإثارة.

نهاية الشوط الأول - إنكلترا (1-1) الدنمارك

الهدوء يسود اللقاء الآن، كل طرف يريد إنهاء الشوط الأول بأخف الأضرار وانتظار شوط المدربين !

الدقيقة 39: هدف التعادل لإنكلترا (1-1). سيمون كاير حاول التصدّي لهجمة إنكليزية خطيرة بقيادة السريع بوكايو ساكا لكنه أودع الكرة في شباك حارس مرمى منتخب بلاده شمايكل.

الدقيقة 38: كاسبر شمايكل يستأسد أمام تسديدة ستيرلينغ ويمنع المهاجم الإنكليزي من الاستفادة من موقعه المناسب !

هدف مستحق للدنمارك في ظل الفرص المتتالية لرجال المدرب كاسبر هيولماند.

الدقيقة 30: ميكيل دامسغارد يوقّع الهدف الأول لمصلحة الدنمارك (1-0) ! الهدف جاء من ركلة حرّة رائعة استقرت في شباك جوردان بيكفورد.

الدقيقة 25: تسديدة قويّة من ميكيل دامسغارد تمرّ بجانب مرمى جوردان بيكفورد.

لقاء متوازن إلى حد الآن رغم أفضلية الدنمارك الطفيفة، لا طرف فرض سيطرته المطلقة على الآخر !

الدقيقة 15: فرصتان متتاليتان للدنمارك من أقدام بيير إيميل هويبيرغ ومارتن برايثويت لم تأتيا بالجديد.

الدقيقة 13: ستيرلينغ يتوغّل داخل منطقة جزاء الدنمارك لكن تسديدته كانت ضعيفة.

الدقيقة 10: أول ظهور هجومي للدنمارك من خلال ميكيل دامسغارد لكن تباطؤ الأخير حرم "الفايكينغ" من فرصة ثمينة للتسجيل.

ضغط إنكليزي واضح على دفاع الدنمارك أملاً في كسب الأسبقية.

الدقيقة 6: هاري كاين يرفع الكرة لرحيم ستيرلينغ الذي فشل في استغلال أولى الفرص في اللقاء.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

أجواء حماسية في ملعب ويمبلي ودعم جماهيري كبير لمنتخب الأسود الثلاثة.

صافرة البداية

الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي يدير الموقعة المرتقبة.

ملعب ويمبلي الشهير مسرحاً لمواجهة إنكلترا والدنمارك.

تشكيلة إنكلترا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Player of the tournament for England so far?#EURO2020 | #ENG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

تشكيلة الدنمارك

🇩🇰 Main man for Denmark will be ______#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

يتأهب المنتخب الإنكليزي لمواجهة نظيره الدنماركي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020، في مواجهة يمكن أن تكون تاريخية لمنتخب الأسود الثلاثة إذ أن الفوز بها يعني أنها المرة الأولى التي تتأهل فيها إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا منذ انطلاق منافساتها عام 1960 كما أنها ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب الإنكليزي في أي نهائي كبير منذ عام 1966 عندما صعد إلى نهائي كأس العالم وتمكن وقتها من حسم اللقب بفوزه على منتخب ألمانيا الغربية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة سيحتضنها "بيت" المنتخب الإنكليزي الأول ملعب ويمبلي المتوقع أن يكون كامل العدد، وعلى عكس المتوقع فإن المنتخب الدنماركي لن يكون صيداً سهلاً في المباراة لعدة أسباب أولها هو التألق الكبير والمستوى الرائع الذي قدمه في "يورو 2020" وتحديداً منذ أن فاز على روسيا (4-1) في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وعقب صعوده إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، اكتسح المنتخب الدنماركي نظيره الويلزي برباعية نظيفة قبل أن يتفوق على المنتخب التشيكي القوي (2-1) في ربع النهائي.

المثير أن المنتخب الدنماركي يعد عقدة المنتخب الإنكليزي مؤخراً إذ أن إنكلترا فازت مرة وحيدة على الدنمارك في آخر 6 مواجهات (تعادلت في 3 مباريات وخسرت مباراتين) وآخر فوز لمنتخب الأسود الثلاثة على المنتخب الاسكندنافي كان مونديال 2002 بثلاثية نظيفة.



مباراة إنكلترا والدنمارك – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إنكلترا والدنمارك سيكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنكلترا والدنمارك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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