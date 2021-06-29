مشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا؟



مباراة إنجلترا وألمانيا - أبرز أحداث المباراة

- الدقيقة 48: بيكفورد يتصدى ببراعة لكرة صاروخية أطلقها هافيرتز بقدمه اليسرى !!!!! فرصة كبيرة جداً للمنتخب الألماني!

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين إنكلترا وألمانيا. الشوط الأول جاء متكافئاً، 3 تسديدات من كلا المنتخبين على المرميين، لكن إنكلترا كادت أن تخرج من الشوط الأول متقدمة لولا تدخل هوميلز لإبعاد الكرة من أمام هاري كاين الذي لم يهز الشباك منذ انطلاق المسابقة.

- الدقيقة 45+1: ألمانيا تنجو من هدف محقق!!!!! مهرجان من ستيرلينغ الذي يتوغل باتجاه منطقة الجزاء الألمانية وسط مضايقة المدافعين ويسقط قبل أن تصل الكرة إلى هاري كاين بمواجهة المرمى الذي أساء ترويضها، فتدخل هوميلز وأبعدها منقذا الـ"مانشافت" من هدف قاتل في نهاية الشوط الأول!

- الدقيقة 43: ركلة حرة للمنتخب الإنكليزي تنفذ إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه هاري كاين الذي يحاول استغلالها لكن مات هوميلز يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة إلى ركنية!!

- الدقيقة 32: كرة ذكية من كاي هافيرتز بالعمق إلى تيمو فيرنر الذي يتواجه مع الحارس جوردان بيكفورد لكن الحارس الإنكليزي يتفوّق عليه! فرصة كبيرة لألمانيا!!!

- الدقيقة 25: المنتخب الإنكليزي يقترب أكثر من مرمى نوير لكن دون تهديد فعلي والأجواء ملتهبة في مدرجات ويمبلي.

- الدقيقة 16: كرة صاروخية من رحيم ستيرلينغ من خارج منطقة الجزاء ينقذها مانويل نوير ببراعة!!!! أولى الفرص الإنكليزية!

- الدقيقة 8: ليون غوريتسكا يتوغل في الوسط ويشق طريقه نحو المرمى لكن ديكلان رايس يتدخل ويعرقله والحكم ينذره ويحتسب ركلة حرة لألمانيا من حدود منطقة الجزاء لم تثمر. الماكينات الألمانية الأفضل حتى الآن.

- الدقيقة 5: المنتخب الألماني يستهل الثواني الأولى من المباراة مهاجماً ومحاولاً خطف هدف مبكر يربك به أصحاب الأرض.

- الدقيقة الأولى: الحكم الهولندي داني ماكيلي يطلق صافرة انطلاق مباراة إنكلترا وألمانيا التي يحتضنها ملعب ويمبلي في لندن ضمن ثمن نهائي يورو 2020.

تشكيلة إنكلترا

تشكيلة ألمانيا

مباراة إنجلترا وألمانيا في قمة مواجهات الدور ثمن النهائي ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، جميع الأنظار ستكون مسلطة عليها اليوم الثلاثاء كونها تعد واحدة من كلاسيكيات الكرة العالمية، كما أنها قمة من العيار الثقيل تحمل الكثير من الذكريات الخاصة بين عملاقي الكرة الأوروبية اللذان التقيا في العديد من المواجهات السابقة سواء على صعيد بطولات أمم أوروبا أو على صعيد نهائيات كأس العالم.

وسيستضيف إستاد ويمبلي في لندن "بيت المنتخب الإنكليزي" مباراة إنكلترا متصدرة المجموعة الرابعة مع ألمانيا ثانية المجموعة السادسة والوحيدة المتبقية من منتخبات "مجموعة الموت" في البطولة عقب وداع منتخبي البرتغال وفرنسا لمنافسات يورو 2020.

والتقى منتخبا إنجلترا وألمانيا في 32 مواجهة سابقة انتصر المنتخب الإنكليزي في 13 مباراة وفاز المنتخب الألماني في 13 مباراة وتعادل المنتخبان في 6 مواجهات وسجلت إنكلترا 51 هدفا مقابل 42 هدفاً لألمانيا في الشباك الإنكليزية.

مباراة إنجلترا وألمانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إنجلترا وألمانيا سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنجلترا وألمانيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنجلترا وألمانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

