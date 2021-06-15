مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا؟

فرنسا وألمانيا – أبرز أحداث المباراة

الدقيقة الأولى – حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى بين فرنسا بطلة العالم ووصيفة بطل يورو 2016 والماكينات الألمانية التي تخوض المباراة في عقر دارها ملعب أليانز أرينا، مواجهة كبرى زادت أهميتها بعد الانتصار الساحق للبرتغال حاملة اللقب على المجر بثلاثية نظيفة.

مباراة فرنسا وألمانيا - تشكيلة المنتخبين

فرنسا

🗒️ TEAM NEWS: Rabiot is preferred in midfield alongside Pogba and Kanté...



🇫🇷 Most exciting France player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

ألمانيا

🗒️ TEAM NEWS: Thomas Müller starts in attack for Germany...



🇩🇪 Key man? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ألمانيا وفرنسا في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة في واحدة من المباريات الكلاسيكية أوروبياً وعالمياً.

إذ سيكون ملعب آليانز آرينا مسرحاً لصدام كروي من الطراز الرفيع ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

أبطال العالم سيكونون في مواجهة الماكينات الألمانيّة في قمّة يصعُب التوقّع بنتيجتها.

مباراة ألمانيا وفرنسا - مباشر

البث المباشر لمباراة ألمانيا وفرنسا سيكون اليوم الثلاثاء بتاريه 15 من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS MAX 1

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ألمانيا وفرنسا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ألمانيا وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.