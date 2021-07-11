

مشاهدة مباراة إيطاليا وإنكلترا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة إيطاليا وإنكلترا نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للصراع الكبير على لقب يورو 2020 في المباراة النهائية للمسابقة.

ويأمل منتخب إيطاليا صاحب الحضور القوي في أن يستغل معنويات نجومه العالية بعد انتصاره في نصف النهائي على إسبانيا العنيدة والتتويج باللقب للمرة الثانية، أما منتخب إنكلترا فيبحث عن لقبه الأول في المسابقة عبر التاريخ.

مباراة إيطاليا وإنكلترا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة إيطاليا وإنكلترا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 .

وستبث مباراة إيطاليا وإنكلترا اليوم الأحد الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وإنكلترا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.