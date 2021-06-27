البث المباشر لمباراة البرتغال وبلجيكا

مشاهدة مباراة البرتغال وبلجيكا في بث مباشر وحصري

البرتغال وبلجيكا – أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 88 – كورتوا يلعب دور البطولة ويخرج في الوقت المناسب ممسكاً بالكرة وحارماً أندريه سيلفا من الانفراد.

الدقيقة 83 - أخطر فرص البرتغال على الإطلاق .. الظهير الأيسر رافاييل غيريرو انقض على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها فاصطدمت بالقائم.

الدقيقة 82 – روبن دياز ارتقى لركنية وسدد الكرة صاروخية برأسه وجدها كورتوا بيده.

الدقيقة 76 – فاصل من التدخلات القوية للاعبي البرتغال على لاعبي المنتخب البلجيكي ينتهي بحصول بيبي على بطاقة صفراء بعد انفعال للاعبي بلجيكا بسبب الخشونة المتعمدة من جانب البرتغاليين، وسط تساهل واضح من الحكم الألماني بريخ.

الدقيقة 74 – رونالدو انبرى لركلة حرة مباشرة وسدد الكرة بكل قوته إلا أنها اصطدمت بالحائط البشري.

الدقيقة 63 – تمريرة "أخوية" بين تورغان وإيدين هازار والأخير مررها إلى لوكاكو الذي سدد الكرة على الطائر إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة 58 – رونالدو لعب دور صانع الألعاب ومرر لجوتا داخل منطقة الجزاء الذي سيطر على كرته وأطلق تصويبه صوب المرمى ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة 56 – فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي يجري تبديلين هجوميين بحثاً عن معادلة النتيجة حيث أخرج برناردو سيلفا وجواو موتينيو ودفع برونو فرنانديش وجواو فيلكس.

الدقيقة 47 – صدمة للمنتخب البلجيكي بخروج نجمه كيفين دي بروين مصاباً ويحل بدلاً منه دريس ميرتنز لاعب نابولي.

بلجيكا والبرتغال - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مباغت ومميز للمنتخب البلجيكي بهدف دون رد.

الدقيقة 42 – تورغان هازار يفض الاشتباك القوي بين المنتخبين العتيدين ويفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فوجئ روي باتريسيو حارس البرتغال بالكرة تسكن الشباك معلنة تقدم بلجيكا بهدف خاطف.

الدقيقة 25 – كريستيانو رونالدو انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء البلجيكي "مائلة تجاه اليمين"، سددها نجم البرتغال وهداف البطولة قوية بشكل رائع أخرجها بصعوبة تيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي.

الدقيقة 15- المنتخب البلجيكي حالياً يبدو أفضل على الصعيد الهجومي تعاون ثنائي بين لوكاكو وهازار في محاولة لفك طلاسم الدفاع البرتغالي .. دي بروين يتحرك في وسط الملعب بحثاً عن فرصة لإرسال تمريراته الحاسمة الرائعة إلا أن لاعبي المنتخب البرتغالي نجحوا في تضيق المساحات وعزل صانع ألعاب مانشستر سيتي.

الدقيقة السادسة – ريناتو سانشيز يستهل المحاولات الهجومية في المباراة ويهدي تمريرة رائعة لدييغو جوتا الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية زاحفة إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب .. البرتغال الأفضل هجوميا حالياً.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الألماني فليكس بريخ أطلق صافرته معلناً بداية المباراة المرتقبة في الدور ثمن النهائي بين بلجيكا والبرتغالي في قمة خارج حدود التوقعات.

تشكيلة المنتخبين

بلجيكا

🇧🇪 How Belgium start tonight against Portugal...



👀 Main man will be ______@BelRedDevils | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

البرتغال

🇵🇹 Portugal make two changes from their match against France: João Palhinha comes in for Danilo & Dalot replaces Nélson Semedo...@selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

البرتغال وبلجيكا – معلومات البث المباشر

مباراة بلجيكا والبرتغال تعد واحدة من أبرز وأقوى مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، مواجهة من العيار الثقيل سيستضيفها ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية في آخر مباراة ستقام على أرضه في البطولة.

بلجيكا قدمت عروضاً قوية في البطولة وتعد واحدة من أقوى منتخبات اليورو الحالي وأكثرها ثباتاً في المستوى إذ تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد ثلاثة انتصارات سجل خلالها الفريق 7 أهداف ودخل مرماه هدف وحيد والفريق هو ثالث أكثر المنتخبات في البطولة استحواذا على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 57.7%.

البرتغال حاملة اللقب من جانبها عبرت بشق الأنفس كواحدة من أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث إذ حلت ثالثة في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة والفريق سجل 7 أهداف ودخل مرماه 6 ونجمه الأسطورة كريستيانو رونالدو هو هداف "يورو2020" حالياً برصيد 5 أهدف.

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستقام مساء اليوم الأحد السابع والعشرين من حزران-يونيو وسيحتضنها ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستنقل مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS MAX1 - MAX2 – MAX3.

• وسيكون البث المباشر والحي للمباراة متاحاً على الإنترنت عبر خدمة beIN CONNECT.

• ويمكنك متابعة المباراة باستخدام تطبيق beIN CONNECT على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وعن طريق الحواسب الشخصية أيضاً.

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