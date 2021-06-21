

مشاهدة مباراة أوكرانيا والنمسا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة أوكرانيا والنمسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للصراع الكبير على التأهل في المباراة المنتظرة والمؤثرة للتعرف على أحد أطراف ثمن نهائي يورو 2020.

ويأمل منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثاني بفارق عدد الأهداف المسجلة عن منافسه، يأمل أن يستغل معنويات نجومه العالية بعد انتصاره في الجولة الثانية على مقدونيا الشمالية، أما منتخب النمسا فيبحث عن تعويض خسارته من هولندا التي ضمنت الصدارة.

مباراة أوكرانيا والنمسا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة أوكرانيا والنمسا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 .

وستبث مباراة أوكرانيا والنمسا الإثنين الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أوكرانيا والنمسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.