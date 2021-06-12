

مشاهدة مباراة بلجيكا وروسيا

معلومات البث المباشر لمباراة بلجيكا وروسيا

مشاهدة مباراة بلجيكا وروسيا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020.

وفرضت مباراة بلجيكا وروسيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة وعراقة المنتخبين.

ويأمل المنتخب البلجيكي أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الثانية فيما يبحث منتخب روسيا عن إعاقة المرشح الأول للصدارة وانتزاع نتيجة إيجابية.

مباراة بلجيكا وروسيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة بلجيكا وروسيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3.

وستبث مباراة بلجيكا وروسيا اليوم السبت على الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بلجيكا وروسيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

تفاصيل البث المباشر لمواجهة بلجيكا وروسيا

• مباراة بلجيكا وروسيا ستقام اليوم السبت 12 حزيران/يونيو.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3.

• مواجهة بلجيكا وروسيا ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة بلجيكا وروسيا بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.