مساندة إيطالية متوقعة لشيفتشينكو من قبل beIN SPORTS July 3, 2021 15:18 2:19 دقيقة سيتلقى مدرب المنتخب الأوكراني أندريه شيفتشينكو مساندة كبيرة من طرف الإيطاليين، عند مواجهته للمنتخب الإنكليزي في مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا بملعب الأولمبيكو بروما. ولن تقتصر المساندة فقط على زملائه السابقين بفريق الميلان، بل حتى من طرف مشجعي الروسو نيري. يورو 2020 أندريه تشيفتشينكو بطولة أمم أوروبا أوكرانيا -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة فيدرر يواصل مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون 0:44 دقيقة تشيك يعادل رقم رونالدو كهداف لبطولة "يورو 2020" 0:30 دقيقة الشعلة الأولمبية تجوب أرجاء محافظة تشيبا اليابانية 0:55 دقيقة الألمانية المخضرمة كيربر تواصل التقدم في ويمبلدون 3:25 دقيقة آخر استعدادات التشيك والدنمارك للقائهما المتكافئ 2:19 دقيقة مساندة إيطالية متوقعة لشيفتشينكو 4:24 دقيقة آخر أخبار التحضيرات قبل مواجهة إنكلترا وأوكرانيا 0:36 دقيقة كرة اليد - المصري علي زين ينضمّ لصفوف برشلونة 1:47 دقيقة حوار حصري مع آشلي كول 0:39 دقيقة استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد