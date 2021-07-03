مساندة إيطالية متوقعة لتشيفتشينكو من قبل beIN SPORTS July 3, 2021 15:18 2:19 دقيقة سيتلقى مدرب المنتخب الأوكراني أندريه تشيفتشينكو مساندة كبيرة من طرف الإيطاليين، عند مواجهته للمنتخب الإنكليزي في مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا بملعب الأولمبيكو بروما. ولن تقتصر المساندة فقط على زملائه السابقين بفريق الميلان، بل حتى من طرف مشجعي الروسو نيري. يورو 2020 أندريه تشيفتشينكو بطولة أمم أوروبا أوكرانيا -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة آخر استعدادات التشيك والدنمارك للقائهما المتكافئ 2:19 دقيقة مساندة إيطالية متوقعة لتشيفتشينكو 4:24 دقيقة آخر أخبار التحضيرات قبل مواجهة إنكلترا وأوكرانيا 0:36 دقيقة كرة اليد - المصري علي زين ينضمّ لصفوف برشلونة 1:47 دقيقة حوار حصري مع آشلي كول 0:39 دقيقة استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد 3:23 دقيقة موقعة مرتقبة بين التشيك والدنمارك 0:41 دقيقة هاميلتون يجدّد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023 3:13 دقيقة إنكلترا تنشد تجاوز عقبة أوكرانيا 3:13 دقيقة مباراة إنكلترا وأوكرانيا - التغطية الخاصة