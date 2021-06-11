مدرب المنتخب البلجيكي يقرّ بصعوبة مواجهة نظيره الروسي من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 20:05 0:48 دقيقة أكد روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أن المباراة الأولى في الـ"يورو" أمام المنتخب الروسي ستكون صعبة للغاية ولذلك يجب التركيز عليها باعتبارها المواجهة التي ستدخل الفريق في البطولة بشكل جيد. مقابلات يورو 2020 المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز بطولة أمم أوروبا المنتخب الروسي روبيرتو مارتينيز -آخر الفيديوهات 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:28 دقيقة مباراة إيطاليا وتركيا - التغطية الخاصة 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل 1:38 دقيقة تسيتسيباس يتخطّى عقبة زفيريف بصعوبة ويبلغ النهائي 0:53 دقيقة تشيفيرين يطمئن الجميع بشأن "يورو 2020" 0:55 دقيقة الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا 0:40 دقيقة مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي 2:55 دقيقة تركيا تعلق آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في" يورو 2020"