مدرب اسكتلندا يؤكد عزم تشكيلته على الظهور بشكل مشرف في اليورو من قبل beIN SPORTS May 20, 2021 12:17 0:53 دقيقة أكد مدرب المنتخب الإسكتلندي ستيف كلارك أن تشكيلته عازمة على الظهورِ بشكلٍ مشرف في بطولة أوروبا الشهر المقبل مضيفا أن لاعبيه سيستحقون لقب الأساطير إذا تمكنوا من تجاوز دورِ المجموعات. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب اسكتلندا -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة ريفر بلايت يهزم كورونا ويتصدّر مجموعته! 0:44 دقيقة فلامينغو يتعادل ويحافظ على الصدارة 2:43 دقيقة صراع مشوّق في ختام الدوري الإيطالي 1:58 دقيقة الرئيس الفرنسي يمتدح ديشان 0:53 دقيقة كلارك يؤكد عزم اسكتلندا على الظهور بشكل مشرف 2:17 دقيقة شاحنة تنقل سيارات رونالدو من أمام بيته لمكان مجهول 1:54 دقيقة فياريال يواصل استعداداته لمواجهتي ريال ويونايتد 2:00 دقيقة بوتشيتينو: "سيطرنا على مجريات المباراة " 1:03 دقيقة السعادة تغمر مبابي 4:47 دقيقة ليفربول رابعاً بفوزه على بيرنلي