مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا July 5, 2021 16:08 2:14 دقيقة في لقاءٍ حصري مع beIN SPORTS، أكد إريك غارثيا مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، أن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا ستكون صعبة بالنظر لقوةِ المنافس، مضيفاً أنه سعيدٌ بالثقةِ التي وضعها فيه المدرب لويس إنريكي. مقابلات منتخب إيطاليا يورو 2020 منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة 2:18 دقيقة إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني 2:39 دقيقة "منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 2:54 دقيقة مواجهة "ثأرية" بين بيرو والبرازيل في نصف النهائي 3:04 دقيقة ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره