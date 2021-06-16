وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اصابة العديد من الاشخاص وتم نقلهم للمستشفى للعلاج بسبب هبوط متظاهر بمظلته على استاد أليانز أرينا وقال اليويفا إن الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات الضرورية في حق هذا التصرف الذي وصفته بالمتهور وغير المسؤول.