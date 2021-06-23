مباراة البرتغال وفرنسا - آخر المستجدات من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 15:17 4:14 دقيقة آخر المستجدات عن الموقعة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي البرتغال وفرنسا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في يورو 2020. تقارير إخبارية منتخب فرنسا منتخب البرتغال بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 12:00 دقيقة دانة حسين في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:31 دقيقة الألعاب الأولمبية ستقام في ظل قوانين صارمة 3:11 دقيقة أجواء إيجابية تسود طوكيو بعد السماح بالحضور المقنن 3:56 دقيقة مباراة سلوفاكيا وإسبانيا - آخر المستجدات 2:20 دقيقة مباراة ألمانيا والمجر - آخر المستجدات 4:14 دقيقة مباراة البرتغال وفرنسا - آخر المستجدات 2:39 دقيقة بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد 2:20 دقيقة إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل 2:43 دقيقة ألمانيا لتجاوز عقبة المجر والمضي قدماً 3:25 دقيقة قمة نارية مرتقبة بين البرتغال وفرنسا