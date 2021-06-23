مباراة ألمانيا والمجر - آخر المستجدات من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 15:23 2:20 دقيقة آخر المستجدات عن مواجهة ألمانيا والمجر مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في يورو 2020. تقارير إخبارية منتخب ألمانيا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 12:00 دقيقة دانة حسين في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:31 دقيقة الألعاب الأولمبية ستقام في ظل قوانين صارمة 3:11 دقيقة أجواء إيجابية تسود طوكيو بعد السماح بالحضور المقنن 3:56 دقيقة مباراة سلوفاكيا وإسبانيا - آخر المستجدات 2:20 دقيقة مباراة ألمانيا والمجر - آخر المستجدات 4:14 دقيقة مباراة البرتغال وفرنسا - آخر المستجدات 2:39 دقيقة بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد 2:20 دقيقة إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل 2:43 دقيقة ألمانيا لتجاوز عقبة المجر والمضي قدماً 3:25 دقيقة قمة نارية مرتقبة بين البرتغال وفرنسا