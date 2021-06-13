مبابي يريد تجاوز تصريحات جيرو من أجل منتخب فرنسا من قبل beIN SPORTS June 13, 2021 20:52 1:01 دقيقة أكد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا أنّه تأثر بالتصريحات الإعلامية لزميله في المنتخب أوليفييه جيرو، لكنه أوضح أنّ الإشكال تم تجاوزُه وأن تركيز اللاعبين منصبٌ حالياً على بطولة أمم أوروبا. مقابلات يورو 2020 منتخب فرنسا جيرو كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة ألابا يتفهم تغيير مركزه أمام مقدونيا الشمالية 0:40 دقيقة لويس إنريكي يشدد على أهمية مباراة إسبانيا والسويد 1:01 دقيقة مبابي يريد تجاوز تصريحات جيرو من أجل منتخب فرنسا 4:24 دقيقة النمسا تقتنص فوزاً هاماً من مقدونيا الشمالية 1:22 دقيقة دجوكوفيتش بطلاً لرولان غاروس 2:14 دقيقة كاين يثني على زملائه بعد الفوز على كرواتيا 1:01 دقيقة ستيرلينغ يطلق تصريحات خاصة بشأن هدفه الأول 0:37 دقيقة بانديف يوقع على هدف تاريخي في يورو 2020 2:58 دقيقة إنكلترا تحقق مرادها بتخطي كرواتيا 2:19 دقيقة البرازيل تواجه فنزويلا المنقوصة بسبب كورونا