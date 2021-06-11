مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 15:12 0:40 دقيقة استدعى روبرتو مانشيني، مدرّب منتخب ِ إيطاليا، متوسط ميدان فيورنتينا غايتانو كاستروفيلي لتعويض المصاب لورينزو بيلّيغريني. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا إيطاليا بطولة أمم أوروبا روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا 0:40 دقيقة مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي 2:55 دقيقة تركيا تعلق آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في" يورو 2020" 0:41 دقيقة "يورو 2020": استكمال تلقيح لاعبي المنتخب الإسباني 0:39 دقيقة موستوفوي يخرج من قائمة روسيا بسبب كورونا 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020"