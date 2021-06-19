مانشيني يشدّد على أهمية مباراة ويلز من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 21:57 0:43 دقيقة قال مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني قبل مواجهة ويلز إنّ المباراة ستكون مهمة، والهدف سيكون الفوز مشيراً إلى أنّ "الأتزوري" هو منتخب كل الإيطاليين وأن الأمور تسير بشكل جيد. مقابلات منتخب إيطاليا مانشيني يورو 2020 روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة رودري: "الحظ عاندنا" 1:54 دقيقة باو توريس: نحن نثق بخططنا وأسلوبنا 3:36 دقيقة كايزر تشيفس يفاجئ الوداد 4:25 دقيقة بولندا تفرض تعادلاً ثانياً على إسبانيا 0:43 دقيقة مانشيني يشدّد على أهمية مباراة ويلز 0:26 دقيقة السودان يبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:07 دقيقة الأهلي يعود بانتصار ثمين من أرض الترجي 2:54 دقيقة لويس روبياليس: "قطر ستنظّم مونديالاً رائعاً" 1:06 دقيقة جوتا: "كان من الصعب أن نعود" 0:40 دقيقة الكويت الكويتي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا