مانشيني يريد البناء على تجاوز تركيا في يورو 2020 من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 23:54 1:14 دقيقة قال روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا إنّ الآزوري يتطلع للوصول بعيداً في يورو 2020 بعد الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح المسابقة. مقابلات منتخب إيطاليا يورو 2020 روبرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة إنسيني: "بداية مثالية" 0:50 دقيقة إيموبيلي: "هدفنا الذهاب بعيداً في البطولة" 0:41 دقيقة رونالدو واثق من قدرة البرتغال على تجاوز عقبة المجر 1:14 دقيقة مانشيني يريد البناء على تجاوز تركيا في يورو 2020 5:00 دقيقة إيطاليا تستعرض في افتتاح يورو 2020 0:28 دقيقة المنتخب الإيطالي يبصم على أول أهداف "يورو 2020" 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل