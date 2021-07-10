مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا من قبل beIN SPORTS July 10, 2021 19:12 13:15 دقيقة أكد روبيرتو مانتشيني مدرب منتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنكلترا في نهائي يورو 2020 أنّه لابد من الحذر من فنيات لاعبي المنتخب الإنكليزي والدفاع بصلابة. وصرح مانشيني بأنّه يجب التركيزُ جيداً وتنفيذ الخطط التكتيكية بكلِّ تفاصيلها. مقابلات منتخب إيطاليا مانشيني منتخب إنكلترا يورو 2020 -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التغطية الخاصة 13:15 دقيقة مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا 11:20 دقيقة كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" 0:36 دقيقة دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي 3:14 دقيقة بارتي تتغّلب على بليشكوفا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون 0:40 دقيقة "يويفا" يسلّط عقوبة مالية على الاتحاد الإنكليزي 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:48 دقيقة بونوتشي يُشيد ببصمة مانشيني 3:08 دقيقة البرازيل تعدّ العدّة لمواجهة الأرجنتين 0:29 دقيقة أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه