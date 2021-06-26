ونجح المنتخب الإيطالي في تخطي عقبة النمسا بعد التمديد 2-1 وعبر إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد مباراة عصيبة على الأتزوري.

وأضاف مانشيني أن اللاعبين الذين دفع بهم ساهموا بإحراز الهدفين وتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي المسابقة.