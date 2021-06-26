ونجح المنتخب الإيطالي في تخطي عقبة النمسا بعد التمديد 2-1 وعبر إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد مباراة عصيبة على الأتزوري.
وأضاف مانشيني أن اللاعبين الذين دفع بهم ساهموا بإحراز الهدفين وتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي المسابقة.
ونجح المنتخب الإيطالي في تخطي عقبة النمسا بعد التمديد 2-1 وعبر إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد مباراة عصيبة على الأتزوري.
وأضاف مانشيني أن اللاعبين الذين دفع بهم ساهموا بإحراز الهدفين وتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي المسابقة.
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