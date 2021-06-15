مارتينيز لـbeIN SPORTS: "المنافسة مفتوحة بين جميع المنتخبات" من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 19:36 1:29 دقيقة قال مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز إن المنافسة في بطولة أمم أوروبا ستكون مفتوحة بين جميع المنتخبات خاصة وأن هنالك فرقا كثيرة تلعب على أرضها بسبب الشكل الحالي للبطولة والذي يجعلها تقام في 11 مدينة. مقابلات يورو 2020 beIN SPORTS بطولة أمم أوروبا منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة المنتخب الأردني يخرج من تصفيات كأس العالم 0:50 دقيقة عمان تبلغ نهائيات كأس آسيا 0:51 دقيقة غيريرو يشيد بأداء البرتغال 0:36 دقيقة رونالدو يثمّن فوز البرتغال على المجر 1:56 دقيقة رونالدو يصبح الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا 2:32 دقيقة البرتغال تقسو على المجر ورونالدو يدخل التاريخ 1:29 دقيقة مارتينيز: "المنافسة مفتوحة بين جميع المنتخبات" 0:41 دقيقة يويفا يفتح تحقيقاً ضد أرناوتوفيتش 0:39 دقيقة الخليفي وتشيفيرين يؤكدان السعي لحماية كرة القدم 1:12 دقيقة إنريكي راض عن الأداء رغم غياب الأهداف