ليفاندوفسكي يتحدث عن طموحات بولندا في يورو 2020 من قبل beIN SPORTS May 25, 2021 15:45 0:59 دقيقة أكد نجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن منتخب بلاده سيكافح من أجل الظهور بمظهر جيد في اليورو المقبل مضيفاُ أن تسجيل الأهداف لا يهمه، بقدر ما يهمه نجاح المنتخب بشكل جماعي. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب القطري يواصل تحضيراته للاستحقاقات القادمة 1:31 دقيقة تشيفيرين يكشف عن الخطوط العريضة لـ"الكونفرونس ليغ" 0:53 دقيقة المنتخب الإيطالي يبدأ الاستعداد لبطولة أوروبا 0:33 دقيقة مانشستر يونايتد يصل إلى مدينة غدانسك البولندية 0:59 دقيقة الحارس الفرنسي مينيون يقترب من الانتقال لميلان 0:59 دقيقة مباريات يورو 2020 في ويمبلي ستشهد حضوراً كاملاً 0:59 دقيقة ليفاندوفسكي يتحدث عن طموحات بولندا في يورو 2020 0:42 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد لاعبه لوكا مودريتش 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 3:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38