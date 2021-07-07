لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس" من قبل beIN SPORTS July 7, 2021 15:11 0:54 دقيقة قال مدافعُ منتخب إنكلترا لوك شو إنه تفاجأ عندما سمع الجماهيرَ الإنكليزية تناديه باسم شوبيرتو كارلوس نسبةً ً للنجم البرازيلي روبيرتو كارلوس وتفاجأ أكثر عندما وجد النجمَ البرازيلي يعلق على إحدى صوره ويتابع حسابَهُ على إنستغرام. مقابلات يورو 2020 لوك شو بطولة أمم أوروبا روبرتو كارلوس -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس" 2:30 دقيقة "كواليس" فوز إيطاليا على إسبانيا في نصف النهائي 1:29 دقيقة الجماهير الإيطالية تعبر عن فرحتها بالتأهل 0:48 دقيقة إيطاليا استفادت من تسديدها أولاً في ركلات الترجيح 3:20 دقيقة صدام مرتقب بين إنكلترا والدنمارك في نصف النهائي 0:39 دقيقة الحكومة اليابانية تدرس إمكانية فرض حالة طوارئ 0:30 دقيقة مباراة إنكلترا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:44 دقيقة فينيكس صنز يتقدم 1-0 في النهائي ضد ميلووكي باكس 0:59 دقيقة أوسبينا: يجب أن نخرج بكبرياء 1:19 دقيقة مارتينيز: منذ اليوم الأول قلنا نريد لعب النهائي