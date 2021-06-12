لوكاكو "كان من الصعب خوض المباراة بسبب ما حصل مع إريكسن" من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 23:57 0:52 دقيقة أكد هداف المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو أنه كان من الصعب (نفسانياً) خوض المواجهة أمام روسيا نظراً لما حصل مع زميله في فريق إنتر، الدنماركي إريكسن مؤكداً بأن رفاقه خافوا وفزعوا عند سماع ما حدث. مقابلات روميلو لوكاكو يورو 2020 المنتخب البلجيكي كريستيان إريكسن بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار 0:32 دقيقة الدحيل يحقق انتصاراً عريضاً في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة فينالدوم يتحدث عن سبب انضمامه لسان جيرمان 3:23 دقيقة فنلندا تتجاوز الدنمارك بعد مباراة "استثنائية" 0:36 دقيقة مدرب المنتخب البلجيكي يتمنى السلامة لإريكسن 1:31 دقيقة تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية