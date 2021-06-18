لوف تحدث في مؤتمره الصحفي الخاص الجمعة قبل يوم واحد من المواجهة الكبرى التي تجمع ألمانيا بالبرتغال، الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة القارية.

وعلق لوف بداية المؤتمر، حول المباراة السابقة التي خسرها أمام الديوك 1-0 فقال: "اللاعبون أملهم خاب، واجهنا خصماً صعباً وقوياً وخسرنا بهدف من نيران صديقة وهو أمر مؤسف، ولكن أمس واليوم قمنا بتحليل كل الأمور المرتبطة بتلك المباراة وبمباراتنا يوم الغد ضد البرتغال، أمام فرنسا قدمنا أداءاً دفاعياً جيداً، ولكن كما يعرف الجميع لم نتمكن من صناعة العديد من الفرص وقد ركزنا على هذا الجانب وهذا ما يدفعنا للتفاؤل".

وأضاف: "أشعر أن هناك تصميماً ورغبة في صفوف المنتخب، الجميع يعرف باننا يجب أن نقوم بالأمور بطريقة أفضل ويجب ان نتحسن".

وتابع لوف فقال: "نعرف أن منسوب الضغط قد ارتفع بعد هزيمتنا في المباراة الأولى وقد خاض للاعبون الحصة التدريبية بقوة بعد المباراة وهم يريدون تحقيق نتيجة إيجابية".

ورداً على سؤال حول ما يجب عليه تغييره في المباراة القادمة: "علينا أن نعدل شيئاً ما في الرسم التكتيكي ونقوم بالهجوم بشكل أكبر وبأداء أفضل في الاستفادة من المساحات".