وأكد الاتحاد الأوروبي أن لا قرار اتخذ حتى الآن بشأن يورو ٢٠٢١ حول تسميته الرسمية بخلاف ما أعلن قبل ساعات قليلة.

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بطولة كأس أوروبا التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ستظل محتفظة باسمها وشعارها السابقين "يورو 2020".



وأرفق قراره بتغريدة رسمية قبل أن يعود ويعتذر بتغريدة أخرى تؤكد على عدم اتخاذ قرار لحينه قائلا "مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لكن لكي نكون واضحين لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه الذي سيقام في عام 2021. التغريدة السابقة التي تم إرسالها كانت عن طريق الخطأ".