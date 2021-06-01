كوكي يعلّق على غياب راموس عن قائمة إسبانيا من قبل beIN SPORTS June 1, 2021 20:24 1:07 دقيقة صرح كوكي لاعب المنتخب الإسباني إن عدم وجود سيرخيو راموس ضمن قائمة لاروخا يُعد أمراً غريباً ولكن يجب احترام قرار المدرب مؤكداً أن المنتخب يملك مجموعة شابة تحمل آمالا كبيرةً لتحقيق إنجاز في البطولة. تقارير إخبارية سيرخيو راموس منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا كوكي -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة الحكومة البرازيلية تؤيد استضافة كوبا أميركا 1:07 دقيقة كوكي يعلّق على غياب راموس عن قائمة إسبانيا 0:38 دقيقة نادال يستهل حملته بقوة 2:37 دقيقة أنشيلوتي يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد 0:36 دقيقة تطعيم لاعبي بلجيكا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا 0:32 دقيقة ماذا قال وديع الجريء عن كأس العرب FIFA قطر 2021™ ؟ 0:47 دقيقة هازار بحالة نفسية جيدة قبل انطلاق اليورو 0:56 دقيقة رونالد دي بور سفيراً لبرنامج "إرث قطر" 0:36 دقيقة رولان غاروس: بارتي تعاني قبل بلوغ الدور الثاني 0:52 دقيقة قطر تنضم رسمياً للاتحاد الدولي للبادل