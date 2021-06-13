وقال كاين: "إنه إحساس جيد أن ننتصر في المباراة الأولى والشكر موصول لكل زملائي في المنتخب الإنكليزي، خلقنا الكثير من الفرص ولعبنا بشكل جيد وننتظر ما هو قادم".

وتحدث كاين عن مدرب منتخب الأسود الثلاثة غاريث ساوثغيت حيث قال إنه تمكن من اختيار التشكيلة المناسبة ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ستمكنه بالتأكيد من المداورة فيما هو قادم من المباريات.

ويمثل الفوز أهمية كبرى للمنتخب الإنكليزي وللجماهير الإنكليزية إذ أنها المرة الأولى التي تتمكن فيها إنكلترا من تحقيق الانتصار في أول مباراة لها في إحدى دورات بطولة أمم أوروبا.

