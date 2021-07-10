كاين يتحدث عن مواجهته لبونوتشي وكيليني في النهائي من قبل beIN SPORTS July 10, 2021 21:42 0:49 دقيقة أكد نجم منتخب إنكلترا هاري كاين أن مواجهة إيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أكبرُ من أن تكون مواجهة ً ثلاثية بينَه وبينَ بونوتشي وكيليني فقط. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا جورجيو كيليني ليوناردو بونوتشي هاري كاين -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التغطية الخاصة 0:47 دقيقة باخ يعترف بالأثر السلبي لغياب الجماهير 0:33 دقيقة العشرات يحتجون في طوكيو على إقامة الأولمبياد 0:49 دقيقة كاين يتحدث عن مواجهته لبونوتشي وكيليني في النهائي 0:53 دقيقة ساوثغيت يسعى لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الإنكليزي 0:46 دقيقة الملكة إليزابيث تتمنى حظاً سعيداً لإنكلترا 0:29 دقيقة قنواتنا تفوز بحقوق نقل بطولة الكأس الذهبية 13:15 دقيقة مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا 11:20 دقيقة كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" 0:36 دقيقة دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي