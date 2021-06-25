كاراسكو يطالب بإبعاد رونالدو عن منطقة الجزاء من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 14:48 0:45 دقيقة أكد مهاجم منتخب بلجيكا يانيك كاراسكو قبل مواجهة البرتغال في إحدى قمم ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا ألفين وعشرين أنّ على زملائه عدم ترك أي فرصة أمام قائد البرتغال "كريستيانو رونالدو" وذلك بإبعاده عن منطقة الجزاء. مقابلات بلجيكا يورو 2020 منتخب البرتغال رونالدو كاراسكو -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الكويت والبحرين 3:20 دقيقة صعوبات كبيرة تواجه ديشان قبل ملاقاة سويسرا 0:38 دقيقة مشاكل فرنسا تتزايد بإصابة كل من ليمار وتورام 0:45 دقيقة كاراسكو يطالب بإبعاد رونالدو عن منطقة الجزاء 0:39 دقيقة ويلز تلاقي الدنمارك على أمل تكرار إنجاز يورو 2016 0:43 دقيقة ميغيل ألميرون: "فوز مستحق" 1:50 دقيقة فيدال: "لم نتوقع الهزيمة" 1:29 دقيقة منتخب باراغواي يخطف الوصافة من تشيلي 1:13 دقيقة خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" 1:44 دقيقة كافاني: "نسعى لتحسين الأداء"