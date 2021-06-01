

وعاش ألكسندر-أرنولد فترة عصيبة بالتأكيد قبل معرفة اللائحة النهائية لمنتخب بلاده، لاسيما أنه كان مهمشاً طيلة العام من قبل ساوثغيت الذي تركه خارج التشكيلة في آذار/مارس الماضي خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

لكن الأداء المميز الذي قدمه ابن الـ22 عاماً في المراحل الأخيرة من الموسم مع ليفربول ومساهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، دفعا ساوثغيت إلى استدعائه لخوض النهائيات القارية التي تنطلق في 11 الحالي.

وكان لينغارد الضحية الأبرز في التشكيلة النهائية لساوثغيت، لاسيما أنه قدم أداء استثنائياً مع وست هام بعد إعارته للأخير من مانشستر يونايتد، إذ سجل تسعة أهداف في 16 مباراة ليساهم في حصول الفريق اللندني على المركز السادس والمشاركة الموسم المقبل في "يوروبا ليغ".

وسمح هذا التألق لابن الـ28 عاماً بالعودة في آذار/مارس إلى تشكيلة بلاده بعد غياب طويل، لكن ما قدمه في صفوفه الـ"هامرز" لم يكن كافياً على ما يبدو لساوثغيت من أجل ضمه إلى تشكيلة كأس أوروبا.

واستبعد عن التشكيلة الأولية التي أعلنها ساوثغيت قبل أسبوع، حارس شيفيلد يونايتد آرون رامسدايل، لاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد-براوز، مهاجمي أستون فيلا أولي واتكنز ومانشستر يونايتد مايسون غرينوود، إضافة إلى قلبي الدفاع بن غودفري (إيفرتون) وبن وايت (برايتون) اللذين لا يملكان أي خبرة دولية على الإطلاق.

وتواجه إنكلترا نظيرتها النمسا الأربعاء ورومانيا بعدها بأربعة أيام في دورة ودية ستقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" الخاص بميدلزبره.

ويخوض المنتخب الإنكليزي مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 حزيران/يونيو، إسكتلندا في 18 منه وجمهورية التشيك في 22 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



التشكيلة النهائية:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش).

للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، بن تشيلويل وريس جيمس (تشيلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، كيرن تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

للوسط: ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون مونت (تشيلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني).

للهجوم: فيل فودن ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، جاك غريليش (أستون فيلا)، هاري كاين (توتنهام)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (دورتموند)، دومينيك كالفيرت-لوين (إيفرتون)، بوكايو ساكا (أرسنال).