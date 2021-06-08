

وأعلن مدرب السويد ياني أندرسون في بادىء الأمر إصابة كولوشيفسكي (21 عاماً)، ثم تبين لاحقاً من بعد الفحوص التي خضع لها المنتخب إصابة سفانبرغ بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان أشار فيه إلى أن اللاعب وضع في العزل.

ويخوض المنتخب السويدي مباراته الأولى في المجموعة الخامسة الإثنين ضد إسبانيا في إشبيلية، لكنه سيكون من دون اللاعبين المنضمين إلى لاعب وسط "لا روخا" سيرجيو بوسكيتس الذي دخل حجراً صحياً لستة أيام نتيجة إصابته بـ"كوفيد-19" بحسب ما أعلن الإثنين.

وقال أندرسون بأن كولوشيفسكي "لن يكون متوفراً للمباراة ضد إسبانيا"، مع الأمل بأن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المباراة الثانية في 18 الحالي ضد سلوفاكيا في سان بطرسبورغ التي تستضيف أيضاً المباراة الثالثة للمنتخب الاسكندينافي ضد بولندا في 23 حزيران/يونيو.

وتابع أندرسون "لن نستدعي بديلاً. نأمل أن يتمكّن ديان من الانضمام إلى المجموعة بعد مباراة إسبانيا".

وسبق للمنتخب السويدي أن فقد خدمات نجم آخر قبل النهائيات هو مخضرم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابة في الركبة اليسرى حرمته من تسجيل عودته إلى المنتخب الوطني بعد غياب لسنوات بسبب الاعتزال.

وبحسب الفريق الطبي، لم يلتق كولوشيفسكي في الأيام القليلة الماضية بلاعبين آخرين من المنتخب، ما يعني "أن هناك حظوظاً كبيرة بعدم انتقال العدوى إلى آخرين" من زملائه وفقاً لطبيب المنتخب أنديرس فالنتين، لكن تبين لاحقاً أن العدوى أصابت سفانبرغ الذي سيغيب بالتأكيد عن مباراة إسبانيا.

وقال فالنتين "عندما وصلت كافة نتائج الفحوص، رأينا أن نتيجة ماتياس سفانبرغ إيجابية. لن يتمرّن ماتياس مع الفريق ولن يتم عزله في الفندق" الذي يتواجد فيه المنتخب.

وأصيب كولوشيفسكي بالفيروس خلال عطلة الأيام الثلاثة التي أعطيت للاعبين بعد مباراة ودية أقيمت السبت ضد أرمينيا (3-1)، لكن أربعة من زملائه كانوا على احتكاك به في الساعات القليلة الماضية، ما سيجعلهم تحت المراقبة.

وأشار المنتخب السويدي إلى أنه سيتبع توجيهات السلطات الصحية السويدية بالانتظار سبعة أيام على الأقل، بينها يومان خاليان من العوارض، قبل السماح لكولوشيفسكي بالانضمام إلى زملائه في الفريق.

وخلافاً لنظرائهم في المنتخب الإسباني، لن يتلقى لاعبو السويد اللقاح المضاد للفيروس لأنه يحتاج إلى أسابيع حتى يصبح فعالاً بحسب طبيب المنتخب الاسكندينافي الذي رأى أن منح الأفضلية للرياضيين في تلقي اللقاح لن يكون "أخلاقياً".

ورأى فالنتين في تصريح لوكالة الأنباء "تي تي" أن الأولوية في تلقي اللقاح يجب "أن تكون لكبار العمر والمرضى".

وقبل إسبانيا والسويد، كان على هولندا أيضاً استبعاد الحارس ياسبر سيليسن من تشكيلة كأس أوروبا المؤجلة من صيف 2020، بعدما ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي.