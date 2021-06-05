كأس أوروبا تحط الرحال في لندن من قبل beIN SPORTS June 5, 2021 19:41 0:32 دقيقة حطّت كأس أوروبا الرّحال بالعاصمة البريطانية لندن بعد جولة أوروبية طافت خلالها المدن العشر المستضيفة لبطولة أمم أوروبا. تقارير إخبارية بطولة أمم أوروبا إنكلترا -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة كأس أوروبا تحط الرحال في لندن 1:00 دقيقة نادال يواصل زحفه نحو اللقب 0:37 دقيقة دي ليخت لن يشارك في ودية جورجيا 0:36 دقيقة رولان غاروس: أُنس جابر تفوز بـ11 شوطًا متتاليًا 6:11 دقيقة لاعبو البرازيل قد يقاطعون كوبا أميركا 0:39 دقيقة بورتو يمدد عقد مدربه كونسيسـاو حتى 2024 0:28 دقيقة رولان غاروس: كرايتشيكوفا تُقصي سفيتولينا 2:43 دقيقة كارلوس تيفيز يقرّر الرحيل عن بوكا جونيورز 1:50 دقيقة تييري هنري في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:24 دقيقة غوارديولا مدرب الموسم في الـ"بريميرليغ"