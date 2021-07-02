قمّة من العيار الثقيل بين بلجيكا وإيطاليا من قبل beIN SPORTS July 2, 2021 11:50 10:35 دقيقة قمّة تحبس الأنفاس في ربع نهائي "يورو 2020" بين بلجيكا القوية وإيطاليا مانشيني المتطورة اليوم الجمعة (الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة). تقارير إخبارية منتخب إيطاليا بلجيكا يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا منتخب بلجيكا -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة مواجهة صعبة بين بيرو وباراغواي 10:35 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين بلجيكا وإيطاليا 3:46 دقيقة سويسرا – إسبانيا مواجهة مرتقبة في ربع النهائي 0:23 دقيقة مباراة بلجيكا وإيطاليا – التغطية الخاصة 1:27 دقيقة بيتكوفيتش: "سنعوّض غياب تشاكا بروح المجموعة" 1:32 دقيقة مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" 1:54 دقيقة إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا 0:44 دقيقة ويمبلدون - فيدرر يعبر بسهولة إلى الدور الثالث 0:50 دقيقة قائمة المنتخب القطري المشاركة في الكأس الذهبية 0:17 دقيقة سفيتولينا تغادر ويمبلدون