قمّة من العيار الثقيل بين كرواتيا وإسبانيا من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 11:31 3:19 دقيقة تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى مواجهة القمّة بين كرواتيا وإسبانيا في ثمن نهائي يورو 2020. تقارير إخبارية يورو 2020 إسبانيا منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا كرواتيا منتخب كرواتيا -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة مباراة كرواتيا وإسبانيا – التغطية الخاصة 3:03 دقيقة مباراة فرنسا وسويسرا – التغطية الخاصة 3:19 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين كرواتيا وإسبانيا 3:03 دقيقة فرنسا من أجل تجاوز عقبة سويسرا 2:47 دقيقة بطولة ويمبلدون تتأهب للانطلاق 0:53 دقيقة باكيتا: "حققنا هدفنا باحتلال الصدارة" 2:00 دقيقة ماركينيوس يشخّص مباراة البرازيل أمام الإكوادور 2:12 دقيقة بيرو تخطف الوصافة وتُخرج فنزويلا من كوبا أميركا 3:02 دقيقة الإكوادور ترافق البرازيل نحو ربع النهائي 2:34 دقيقة مارتينيز: "المباراة أمام البرتغال كانت كبيرة"