قبل ساعات عن انطلاق البطولة ... تعرف على آخر أخبار "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 10:48 4:29 دقيقة مراسلنا في إيطاليا يطلعكم على آخر المستجدات قبل المواجهة الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بين تركيا وإيطاليا. مقابلات تقارير إخبارية يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020" 2:42 دقيقة تركيا وإيطاليا في افتتاح "يورو 2020" 0:40 دقيقة موافقة رسمية على إقامة كوبا أميركا في البرازيل 1:09 دقيقة مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد" 0:53 دقيقة كرايتشيكوفا تتخطّى ساكاري وتبلغ النهائي 0:40 دقيقة جائزة أفضل مدافع من نصيب الفرنسي غوبير