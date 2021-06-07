فينغر يختار أبرز المرشحين للقب يورو 2020 June 7, 2021 15:32 1:19 دقيقة أكد رئيس تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي آرسين فينغير أنّ المنتخب الفرنسي يعد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، وهذه حقيقة واضحة مشيراً إلى أنّ إنكلترا تعد أكبر تهديد لبطلة العالم. مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا فينغر -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة فينغر يختار أبرز المرشحين للقب يورو 2020 0:45 دقيقة أجواء مشحونة تعكر استعداد البرازيل للقاء باراغواي 1:14 دقيقة بلاتيني يتوقع تتويج منتخب فرنسا بلقب يورو 2020 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس 0:33 دقيقة تعليق عمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤقتاً 5:06 دقيقة ألمانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عاماً 3:00 دقيقة بلجيكا تهزم كرواتيا ودياً بفضل هدف لوكاكو 1:30 دقيقة نغولو كانتي يشيد بهجوم فرنسا بعد عودة بنزيمة 0:39 دقيقة المنتخب اليوناني ينتصر على النرويج ودياً 0:26 دقيقة الدنمارك تحقق فوزاً معنوياً على البوسنة والهرسك