فينغر: إيطاليا استفادت من تسديدها أولاً في ركلات الترجيح July 7, 2021 14:48 0:48 دقيقة أشار أرسين فينغر محللُ قنوات beIN SPORTS إلى أن إيطاليا كانت المرشحَ الأبرز للتأهل قبل انطلاق المباراة، وأنها استفادت من عامل تسديدِها أولاً في ركلات الترجيح. مقابلات منتخب إيطاليا يورو 2020 آرسين فينغر منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس" 2:30 دقيقة "كواليس" فوز إيطاليا على إسبانيا في نصف النهائي 1:29 دقيقة الجماهير الإيطالية تعبر عن فرحتها بالتأهل 0:48 دقيقة إيطاليا استفادت من تسديدها أولاً في ركلات الترجيح 3:20 دقيقة صدام مرتقب بين إنكلترا والدنمارك في نصف النهائي 0:39 دقيقة الحكومة اليابانية تدرس إمكانية فرض حالة طوارئ 0:30 دقيقة مباراة إنكلترا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:44 دقيقة فينيكس صنز يتقدم 1-0 في النهائي ضد ميلووكي باكس 0:59 دقيقة أوسبينا: يجب أن نخرج بكبرياء 1:19 دقيقة مارتينيز: منذ اليوم الأول قلنا نريد لعب النهائي