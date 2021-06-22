فيليبس يشيد بلاعبي منتخب بلاده من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 16:28 1:30 دقيقة أشاد كالفين فيليبس لاعب منتخب إنكلترا بلاعبي منتخب بلاده وبطريقة لعبهم عندما واجهوا المنتخب الكرواتي وألحقوا به الهزيمة مؤكدا أن جميع اللاعبين كان لهم إصرارٌ كبير للفوز لجعل بلادهم فخورةً بهم. مقابلات منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا كالفين فيليبس -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة فيليبس يشيد بلاعبي منتخب بلاده 0:44 دقيقة السماح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في ويمبلي 0:34 دقيقة المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة سلوفاكيا 3:48 دقيقة ما هي قصة ستيرلينغ مع ملعب ويمبلي؟ 0:56 دقيقة يويفا لا يخطط لاستبدال ملعب ويمبلي 7:54 دقيقة ماونت وتشيلويل لن يشاركا أمام التشيك 2:04 دقيقة مواجهة حاسمة بين كرواتيا واسكتلندا 3:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينشد خطف الصدارة 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً"