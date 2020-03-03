فيروس كورونا - يويفا يكشف خططه بشأن يورو 2020 March 3, 2020 14:11 0:56 دقيقة كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يملك خطة واضحة في ما يخص تهديدات فيروس كورونا المستجد لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 الصيف المقبل. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة فيروس كورونا - يويفا يكشف خططه بشأن يورو 2020 0:30 دقيقة تغطية خاصة لقرعة دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 1:09 دقيقة إيقاف دانييل ستوريدج 4 أشهر 0:42 دقيقة محكمة التحكيم الرياضي تطلب تفسيرا حول توقيع مزور 0:23 دقيقة إدانة أنشيلوتي مدرب إيفرتون بسوء السلوك 1:34 دقيقة ميامي يحتوي يانيس وخسارة مفاجئة لروكتس في نيويورك 3:26 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 2:52 دقيقة أرسنال يتخطى عقبة بورتسموث بلا عناء 0:57 دقيقة إمكانية إقامة بعض مباريات دوري الأبطال دون جمهور 12:00 دقيقة موجز الأخبار