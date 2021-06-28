فرنسا من أجل تجاوز عقبة سويسرا من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 11:27 3:03 دقيقة سيكون المنتخب الفرنسي في مهمة البحث عن الفوز والإقناع أمام سويسرا في ثمن نهائي يورو 2020 اليوم الإثنين. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب فرنسا منتخب سويسرا فرنسا بطولة أمم أوروبا سويسرا -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة مباراة كرواتيا وإسبانيا – التغطية الخاصة 3:03 دقيقة مباراة فرنسا وسويسرا – التغطية الخاصة 3:19 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين كرواتيا وإسبانيا 3:03 دقيقة فرنسا من أجل تجاوز عقبة سويسرا 2:47 دقيقة بطولة ويمبلدون تتأهب للانطلاق 0:53 دقيقة باكيتا: "حققنا هدفنا باحتلال الصدارة" 2:00 دقيقة ماركينيوس يشخّص مباراة البرازيل أمام الإكوادور 2:12 دقيقة بيرو تخطف الوصافة وتُخرج فنزويلا من كوبا أميركا 3:02 دقيقة الإكوادور ترافق البرازيل نحو ربع النهائي 2:34 دقيقة مارتينيز: "المباراة أمام البرتغال كانت كبيرة"